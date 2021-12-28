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سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات

10:01 ص الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، عند نفس مستواه أمس، على الرغم من ارتفاع سعر المعدن عالميا.
وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.
وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.
وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 527 جنيها للجرام.
وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 678 جنيها للجرام.
وبلغ سعر الذهب عيار 21 عند 791 جنيها للجرام.
ووصل سعر الذهب عيار 24 عند 904 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب عند 6328 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1815 دولارا للأوقية، بارتفاع 0.25%، في الساعة 8:52 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب
سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب عيار 21 عيار 24 عيار18 عيار 14

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