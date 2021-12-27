نحقق في المأساة.. أول تعليق من شركة موظف التجمع المنتحر عن الحادث

كتب- علاء حجاج:

نعت شركة تيليبيرفورمانس مصر، وفاة أحد موظفيها يوم الثلاثاء الماضي في مقر الشركة بالتجمع الخامس.

وكان موظف بالشركة أقدم على الانتحار في مقر الشركة، فيما تضاربت الأقاويل حول الأسباب التي دفعته لذلك.

وقالت الشركة في منشورها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك اليوم الاثنين: "تنعى شركة تيليبيرفورمانس مصر الخسارة المأساوية لفقد أحد زملائنا والتي حدثت يوم الثلاثاء 21 ديسمبر في مقر الشركة بالتجمع الخامس".

وأضافت أنه على الفور استدعت الإسعاف بينما هرع الطبيب الداخلي لمساعدته، ووصل المسعفون إلى مكان الحادث في الدقائق التالية ونقلوه إلى أقرب مستشفى ولكن لسوء الحظ لم يستطع الأطباء إنقاذ حياته.

وأوضحت الشركة أنها تواصلت مع عائلة الموظف على الفور لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة والدعم، مشيرة إلى أنها ستواصل القيام بذلك.

وقال المدير التنفيذي للشركة، مصطفى فهمي، في المنشور إن "ما حدث لزميلنا كان بمثابة صدمة لنا جميعا وندعو له بالرحمة، ولعائلته وزملائه بالصبر والسلوان".

وأضاف: "زميلنا كان عضوا عزيزا في فريقنا وسيظل في ذاكرتنا دائما".

وقال إن سلامة موظفي الشركة هي أولوية قصوى، وسنوفر الدعم النفسي والمشورة لزملائه خلال هذا الوقت العصيب.

وأوضح أن الشركة تتعاون حاليًا بشكل كامل مع السلطات المحلية وتجري أيضًا تحقيقًا داخليًا لفهم الظروف التي أدت إلى هذه المأساة.

وقال إن الشركة تحترم رغبة الأسرة في الخصوصية ولن نقدم أي تفاصيل أخرى للجمهور.