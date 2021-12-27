6 مشروعات لتنمية حقول البترول بمصر خلال 2021 باستثمارات 4.2 مليار دولار



كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة البترول، في بيان لها اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ واستكمال تنفيذ 6 مشروعات لتنمية حقول الزيت والغاز الطبيعي، بإجمالي استثمارات حوالي 4.2 مليار دولار.

وقالت الوزارة إن هذه المشروعات تضمنت 3 مشروعات لإنتاج وتنمية حقول الغاز الطبيعي وهي:



- استكمال تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل (المرحلة الثالثة- حقل ريفين) بالبحر المتوسط:

يهدف المشروع إلى إنتاج 850 مليون قدم مكعب غاز بالإضافة إلى 24 ألف برميل متكثفات يومياً من خلال حفر 8 آبار بحرية جديدة، وإنشاء تسهيلات معالجة برية بسعة 900 مليون قدم مكعب يومياً، باستثمارات حوالي 4 مليارات دولار، وبدأ الإنتاج من المشروع في يناير2021.

- استكمال تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثالثة):



يهدف المشروع إلى إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 45 مليون قدم مكعب يومياً من خلال حفر 3 آبار مع تصنيع وتركيب ثلاث منصات بحرية وربطها على الخط الرئيسي قطر 22"، باستثمارات حوالي 87 مليون دولار، وبدأ الإنتاج من البئر الأول في ديسمبر 2021.

- توسعات تسهيلات المعالجة بحقل أتول (الشركة الفرعونية):

يهدف المشروع إلى استرجاع 5 ملايين قدم مكعب يومياً من غاز الشعلة وذلك عن طريق إنشاء وحدة معالجة متكثفات، ووحدة استرجاع الغاز، وخزانات وخط المتكثفات المعالجة باستثمارات حوالي 43 مليون دولار، وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في ديسمبر2021.

وأشارت وزارة البترول إلى أن هناك 3 مشروعات أخرى من بين هذه المشروعات تتعلق بإنتاج وتنمية حقول الزيت الخام وتتمثل في الآتي:

- إنشاء رصيفين بحريين بالشركة العامة للبترول:

يهدف المشروع إلى استيعاب الزيادة المتوقعة في الإنتاج من الآبار البحرية الجديدة التالية (HH2 ،SE Alhamd)، وكذا إنشاء 4 خطوط بحرية بإجمالي أطوال 25 كم للحقلين، باستثمارات حوالي 60.4 مليون دولار، ودخلت آبار HH2 على الإنتاج في يناير2021، وآبار SE ALHAMD في أبريل2021.

- إنشاء مستودع التخزين السابع بشركة ويبكو:

يهدف المشروع إلى استيعاب الزيادة في إنتاج الزيت الخام بمنطقة الصحراء الغربية عن طريق إنشاء المستودع السابع لتخزين الزيت الخام بسعة 630 ألف برميل، باستثمارات حوالي 27 مليون دولار، وتم الانتهاء من تنفيذه في مارس2021.

- استغلال غازات بحار شمال غرب (الشركة العامة للبترول):

يهدف المشروع إلى إنتاج حوالي 15 مليون قدم مكعب غاز و200 برميل متكثفات و50 طن بروبان وبيوتان يومياً من خلال 4 آبار وربطهم بأحد مصانع المعالجة لتعظيم العائد وفصل المنتجات وتدفيع الغاز المتبقي إلى الشبكة القومية، وذلك من خلال إنشاء خط بقطر 8 بوصات وطول 15 كم، باستثمارات حوالي 16.3 مليون دولار.

وتم الانتهاء من أعمال الربط وبدء الإنتاج من البئر الأول في سبتمبر2021.