تحويل 66 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال عام 2021

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان لها اليوم الاثنين، إن حوالي 66 ألف سيارة تحولت للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط خلال العام بزيادة حوالي 71% عن عام 2020 ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2021 إلى حوالي 405 آلاف سيارة.

وأضافت أن هناك زيادة قياسية في أعداد تنفيذ محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي خلال عام 2021، ليبلغ إجمالي عدد المحطات منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2021 نحو 530 محطة، حيث تمثل الزيادة حوالي 55% من إجمالي عدد محطات الغاز التي أُنشئت على مدار الـ 25 عاماً السابقة.

وذكرت الوزارة أن المتوسط الشهري لمبيعات الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات ارتفع من حوالي 52 مليون متر مكعب عام 2020 إلى حوالي 72 مليون متر مكعب عام 2021 بزيادة أكثر من 38% وذلك نتيجة لتحويل المركبات المستهلكة للوقود السائل "بنزين وسولار" إلى الغاز الطبيعي المضغوط.

وأشارت إلى أن العام الجاري شهد إطلاق وتسليم أول دفعة من السيارات الجديدة العاملة بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال وتحويل السيارات.

كما بدأ قطاع البترول لأول مرة خلال هذا العام التشغيل الفعلي لأول محطة متنقلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي المضغوط لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد في مناطق حركة الجمهور، وتتميز هذه المحطة بجاهزيتها لتموين السيارات بطاقة تموين 500 سيارة كل 12 ساعة ترتفع إلى 1000 سيارة يومياً مع إعادة الملء، بحسب البيان.