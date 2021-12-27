وزيرة الصناعة تصدر قرارًا بتعيين رئيس جديد لاتحاد الصناعات لمدة 4 سنوات

كتبت- شيرين صلاح:

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا اليوم الاثنين لنيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة رقم 641 لسنة 2021، بشأن تعيين رئيس الاتحاد ووكلاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات للدورة الجديدة.

وقال القرار إنه بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وعلى لائحته التنفيذية، عينت الوزيرة رئيس الاتحاد للدروة الجديدة 2021-2025.

وبحسب قرار الوزيرة، يعين المهندس محمد زكي صادق السويدي رئيسا لمجلس إدارة اتحاد الصناعات، وكلا من المهندس محمد طارق توفيق، والدكتور محمود منير سليمان وكيلا لمجلس إدارة اتحاد الصناعات.

ووفقا للبيان، يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وصدر القرار أمس الاثنين.

وكانت الوزيرة أعلنت الاثنين الماضي، تعيين 70 عضوَا لاستكمال مقاعد مجلس الإدارة بالغرف.

وعقدت الغرف الصناعية اجتماعا لكل غرفة على حدى، الخميس الماضي بعد قرار الوزيرة، لاختيار رئيس الغرفة ووكلاء المكتب وعضوي هيئة المكتب بالانتخاب.

وبعد قرار الوزيرة وإجراء الغرف الصناعية انتخابات لاختيار رئيس الغرفة الجديد ووكلاء وعضوي هيئة المكتب، استكمل أعضاء مجالس الإدارة باتحاد الصناعات للدورة الجديدة، وفقا للقانون الجديد.

ويبدأ المجلس الجديد لاتحاد الصناعات أعماله مع بداية العام المقبل.

وتعد هذه الانتخابات هي الأولى بالنظام الانتخابي الجديد وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد ولائحته التنفيذية التي صدرت بداية العام الحالي، وينقسم مجلس إدارة كل غرفة إلى ثلاث فئات الأولى الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وينص قانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، على أن يتكون مجلس إدارة كل غرفة صناعية من 15 عضواً، تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السري، بحيث تحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.

اقرأ أيضًا:

وزيرة الصناعة تعتمد أسماء المعينين بمجالس إدارات غرف اتحاد الصناعات