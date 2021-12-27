البترول: توصيل الغاز لـ1.2 مليون وحدة في 2021 وفر 21 مليون أسطوانة بوتاجاز



كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان لها اليوم الاثنين، أن الوزارة وصلت الغاز الطبيعي إلى حوالي 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام يعادل استهلاكها حوالي 21 مليون أسطوانة بوتاجاز تم إحلالها

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوحدات السكنية المستفيدة من هذه الخدمة الحضارية ارتفع بذلك إلى حوالي 12.9 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمبر 2021.

وأضافت أنه تم توصيل الغاز الطبيعى هذا العام إلى 75 منطقة جديدة دخلها الغاز الطبيعى لأول مرة.

وذكرت الوزارة أنه في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والنجوع الأكثر احتياجاً، انطلق قطاع البترول في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي ضمن المبادرة مستهدفاً توصيل الخدمة إلى أكثر من 50 مركزاً و1436 قرية كمرحلة أولى ليستفيد منها نحو 4.1 ملايين وحدة سكنية.

وأشارت إلى أنه تم خلال العام توصيل الغاز لـ 96 قرية حتى الآن، ويجري التوصيل لـ 241 قرية أخرى منفذ بها صرف صحي حكومي، والتوصيل لباقي القرى تباعاً تزامناً مع انتهاء أعمال الصرف الصحي.

وأوضحت الوزارة أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 2000 مستهلك تجاري، و100 مصنع خلال العام الجاري.

وشهد عام 2021 إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز للمنازل بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد من خلال تكنولوجيا جديدة ممثلة في توصيل الغاز المضغوط المنقول التي ُتطبق لأول مرة بالمدينة، وفقا للبيان.

وذكرت الوزارة أن هذه المرحلة تشمل توصيل الغاز لـ 14 ألف أسرة و120 منشأة تجارية و34 مخبزاً بلدياً في المحافظة، بالإضافة إلى محطة تموين سيارات بالغاز كوقود.

وأكدت أنه تم تحقيق معدل إنجاز كبير في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية يفوق معدل العام السابق بنحو ثلاثة أضعاف حيث بلغ ما تم توصيله خلال العام الماضي نحو 2358 مخبزا مقارنة بنحو 826 مخبزاً.

وبلغ عدد محطات تموين وخدمة السيارات والمنافذ التي تم تشغيلها خلال العام الجاري 110 محطات حتى نوفمبر 2021 ليصبح إجمالي عدد المحطات إلى 3890 محطة، وفقا للوزارة.

وأطلقت وزارة البترول خلال العام أول تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول "Mop stations" للتعريف بمواقع وأماكن محطات تموين السيارات بمختلف أنواع الوقود على جميع أجهزة الهواتف الذكية.

ويتيح التطبيق لمستخدميه تحديد مواقع أقرب المحطات التي تقدم الخدمة التي يحتاجها وذلك من خلال اختيار نوع الوقود الذي يرغب قائد المركبة في استخدامه، بحسب الوزارة.

وقالت الوزارة إن عدد مراكز توزيع أسطوانات البوتاجاز التي تم إضافتها خلال العام بلغ 18 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية حتى نهاية شهر نوفمبر 2021 ليصل إجمالي عدد المراكز على مستوى الجمهورية إلى 3092 مركزاً حتى نهاية نوفمبر2021.

وأضافت أنه تم تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محلياً في كافة مراحلها بغرض إحكام الرقابة على الكميات المنقولة، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في إدارة ومتابعة منظومة تداول البوتاجاز.