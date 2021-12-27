مستثمرون محليون وعرب يستحوذون على الطرح الخاص لنادي غزل المحلة

كتبت – شيماء حفظي:

أغلقت شركة برايم القابضة، الطرح الخاص لشركة غزل المحلة لكرة القدم، بإجمالي 37 مليون جنيه.

وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم، لمصراوي، إن الشركة أنهت الطرح الخاص، وتم إيداعه في حساب الشركة للاكتتاب، وجاري إثباته في رأس مال الشركة.

وأوضح ماهر، أنه تم إغلاق الطرح الخاص لمكتتبين من مؤسسات مصرية ومستثمرين عرب.

وستطرح شركة غزل المحلة لكرة القدم، نحو 60% من أسهمها في البورصة، في عملية زيادة رأسمالها من 65 مليون جنيه – قيمة الحصة العينية لشركة مصر للغزل والنسيج- إلى 200 مليون جنيه، وستجمع 135 مليون جنيه من الطرح.

وكانت شركة مصر القابضة للتأمين، اشترت حصة من الطرح الخاص بنحو 15 مليون جنيه، وفقا لتصريحات سابقة لوزير قطاع الأعمال لمصراوي.

وتمثل نسبة الطرح الخاص نحو 27% من إجمالي أسهم الطرح، وسيتم جمع باقي القيمة المستهدفة من خلال الاكتتاب العام.

وأشار ماهر، إلى أن شركة غزل المحلة لكرة القدم ستعقد جمعية عمومية تمهيدًا لطرح الاكتتاب العام، فيما تبحث هيئة الرقابة المالية حاليًا نشرة الاكتتاب.

وستكون شركة غزل المحلة لكرة القدم قد مهدت الطريق لشركات كرة القدم لإدراج أسهمها في البورصة المصرية، كأول فريق كرة قدم في الشرق الأوسط يدرج أسهمه في البورصة بعدما أصبحت أول شركة مساهمة مصرية لنشاط كرة القدم تم تأسيسها في يناير 2021 تماشياً مع قانون الرياضة الجديد.