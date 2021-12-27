البترول: تحقيق 52 اكتشافا للنفط والغاز في مصر خلال عام 2021

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان لها اليوم الاثنين، إن قطاع البترول استطاع تحقيق 52 اكتشافاً خلال عام 2021 (39 زيت خام + 13 غاز) بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط وسيناء والصحراء الشرقية.

وأضافت أنه تم توقيع 7 اتفاقيات بترولية خلال عام 2021 بإجمالي منح توقيع غير مستردة 16 مليون دولار، وبحد أدنى للاستثمارات حوالي 1.223 مليار دولار وحفر 14 بئراً.

وذكرت الوزارة أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 11 اتفاقية بترولية جديدة بإجمالي منح توقيع 177.3 مليون دولار، وبحد أدنى للاستثمارات حوالي 5.3 مليار دولار وحفر 39 بئراً.

وأشارت إلى توقيع 17 عقد تنمية بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية خلال العام الجاري بإجمالي منح توقيع حوالي 7 ملايين دولار.

وأوضحت الوزارة أنه تم إطلاق منصة بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream gateway) للتسويق للمناطق البترولية عالمياً في 17 فبراير 2021 وذلك بعد عام واحد من توقيع العقد مع شركة شلمبرجير العالمية، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي.

وذكرت أنه تم خلال العام الجاري طرح أول مزايدتين عالميتين على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية في فبراير 2021 لـ 24 منطقة بشرق وغرب البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس.

وقالت الوزارة إنه تم طرح مزايدة عالمية محدودة من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) لمنطقة شمال كينج مريوط البحرية على عدد من كبرى الشركات العالمية في 1 نوفمبر 2021 على أن يتم إغلاق المزايدة في 16 يناير 2022.