توقيع اتفاقيتي تعاون بين شركة جيوشي وشركة ويتشاي الصينية للصناعات الثقيلة

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة توقيع اتفاقيتي تعاون بين شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل وشركة ويتشاي الصينية، إحدى شركات مجموعة شاندونج العالمية للصناعات الثقيلة في مجالات تصنيع الحافلات وتوزيع المولدات والمحركات ومحطات الطاقة.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الاثنين، وقعت اتفاقيتي التعاون بين خالد جيوشي العضو المنتدب لشركة جيوشي لصناعة وسائل النقل، والدكتور صن جو نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شاندونج للصناعات الثقيلة.

وحضر مراسم التوقيع لياو ليتشيانج السفير الصيني بالقاهرة، ومحي الدين جيوشي رئيس مجلس إدارة شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

وقالت نيفين جامع، إن اتفاقيتي التعاون يأتيان في إطار توجه الوزارة نحو تعميق الصناعة المحلية، ودعم التوجه نحو استخدام الحافلات، والمحركات الصديقة للبيئة، خاصة في ضوء المبادرة الرئاسية التي يتم تنفيذها حالياً والمتعلقة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وأكدت جامع على حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والمساندة للمصانع المصرية لزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات الوطنية، والبدء في تصنيع المنتجات والمستلزمات التي يتم استيرادها من الخارج وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها الوزارة حالياً لإحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.

وأضافت جامع أن هذا التوقيع يسهم في تعزيز محور استخدام الطاقة النظيفة في إطار خطة الدولة نحو الاعتماد على الاقتصاد الاخضر، كما يسهم التوقيع في نقل التقنيات والتكنولوجيات الصناعية الصينية المتطورة للصناعة المصرية.

وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين فيما يتعلق بإنشاء معارض متخصصة للمنتجات المصرية بالسوق الصيني، خاصة أن عددا كبيرا من السلع والمنتجات المصرية يتم إنتاجها بمواصفات عالمية.

وقال لياو ليتشيانج السفير الصيني بالقاهرة، إن بلاده تقدر العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط مصر والصين، خاصة أن البلدين يرتبطان بعلاقات دبلوماسية منذ 65 عاماً، حيث تعد مصر أول دولة عربية وافريقية ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع دولة الصين.

وأشار إلى أن توقيع هذين الاتفاقين يعكسان حرص الدولتين على المضي قدماً نحو تعزيز وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وقال خالد جيوشي العضو المنتدب لشركة جيوشي لصناعة وسائل النقل، إن الشركة تحرص على توسيع أطر التعاون مع مجموعة شاندونج العالمية للصناعات الثقيلة بهدف الاستفادة من خبراتها الصناعية الكبيرة في تطوير الصناعة المصرية، خاصة أنها تمتلك خبرات كبيرة في مجالات تصنيع المحركات، والمولدات، والحافلات، وسيارات النقل الثقيل، والمعدات الانشائية، والمعدات الزراعية، والحلول اللوجيستية.

وقال صن جو نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شاندونج للصناعات الثقيلة، الشركة ترحب بالتعاون مع شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل والعمل في إطار استراتيجية الدولة المصرية نحو التنمية الخضراء والمستدامة، وذلك فيما يتعلق بتصنيع الحافلات العاملة بالغاز والكهرباء.