البترول: 17% زيادة في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال عام 2021



كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إن إجمالي ما تم استهلاكه من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال عام 2021 وصل إلى حوالي 75.8 مليون طن بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، وصلت كمية استهلاك المنتجات البترولية إلى حوالي 27.8 مليون طن خلال العام الجاري بنسبة زيادة 6.9% عن العام السابق، منها كمية تبلغ حوالي 8.6 مليون طن تم استيرادها قيمتها حوالي 5.3 مليار دولار وذلك لاستكمال تغطية احتياجات الاستهلاك المحلي خلال هذا العام.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي خلال العام الجاري بكمية بلغت حوالي 48 مليون طن بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق، ويمثل استهلاك قطاع الكهرباء حوالي 60% من إجمالي استهلاك الغاز.

إنتاج البترول والغاز في 2021

بلغ إجمالي إنتاج مصر من الثروة البترولية خلال عام 2021 حوالي 82.4 مليون طن بواقع حوالي 28.3 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالي 53.1 مليون طن غاز طبيعي، وحوالي مليون طن بوتاجاز، وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية، بحسب الوزارة.

وقالت الوزارة إن إجمالي إنتاج الثروة البترولية زاد بذلك خلال العام الجاري بنسبة 8.4% عن عام 2020، وذلك بسبب زيادة كمية إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 17.2% بالمقارنة بعام 2020.



وذكرت أنه تم تحقيق رقم قياسي في صادرات الغاز الطبيعي المسال ليضع مصر في صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام 2021، بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالي 900% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020.

وأوضحت الوزارة أنه تم خلال العام إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال منه بعد توقف دام 8 سنوات.