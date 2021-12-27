أباتشي توقع اتفاقية للبحث عن البترول في مصر باستثمارات 3.5 مليار دولار

كتب- مصطفى عيد:

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وكل من المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وديفيد تشي نائب رئيس شركة أباتشي الأمريكية ومدير عام الشركة بمصر، اتفاقية تلتزم شركة أباتشي بموجبها بإنفاق 3.5 مليار دولار كحد أدنى على أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز بالصحراء الغربية.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، تأتي الاتفاقية الموقعة في إطار جهود التطوير والتحديث المشتركة بين الجانبين من خلال دمج مناطق امتياز شركتي خالدة وقارون للبترول القائمتين بالعمليات نيابة عن هيئة البترول وشركة أباتشي بما يسهم في رفع الكفاءة والاستثمار الأمثل للقدرات وتحقيق التميز في ظل المتغيرات الحالية.

كما تفتح الاتفاقية المجال لتعظيم معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي في ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات في مناطق الامتياز بالصحراء الغربية والتوسع باستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات البحث والحفر والإنتاج، وفقا للبيان.

وأشارت وزارة البترول إلى أن ذلك يحقق طموحات وأهداف قطاع البترول وشركة أباتشي لاستغلال إمكانيات التسهيلات الإنتاجية بالصحراء الغربية في تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة لصالح الجانبين.

حضر التوقيع أسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفني، والدكتور عادل سماحة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للاتفاقيات والاستكشاف.