Masrawy logo white

ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الاثنين

10:06 ص الإثنين 27 ديسمبر 2021
ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الاثنين

سوق السمك بدمياط

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و25 جنيها.

كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، اليوم، بين 90 و170 جنيها.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 30 و55 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

سعر كيلو السمك البلطي أسعار السمك سعر كيلو السمك المكرونة سعر كيلو الجمبري

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
823

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

381343

إجمالي الإصابات

21608

إجمالي الوفيات

317199

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا