ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و25 جنيها.

كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، اليوم، بين 90 و170 جنيها.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 30 و55 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.