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تراجع الخيار البلدي.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين

10:03 ص الإثنين 27 ديسمبر 2021
تراجع الخيار البلدي.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين

أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة

كتبت- شيرين صلاح:


تراجع سعر كيلو الخيار البلدي جنيهًا واحدًا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 3 و5 جنيهات.


وارتفع سعر كيلو الرمان جنيهًا واحدًا، ليتراوح بين 6 و9 جنيهات، بحسب بيانات سوق العبور.


ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضراوات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.


أسعار الخضروات:


الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.


البطاطس بين 2 جنيه و4.5 جنيه.


البصل بين 2 و2.75 جنيه.


الكوسة بين 3 و8 جنيهات.


الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.


الباذنجان البلدي بين 1.5 و4 جنيهات.


الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.


الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.


الملوخية بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.


الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.


البامية بين 6 و9 جنيهات.


البسلة بين 5 و8 جنيهات.


أسعار الفاكهة:


البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.


البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.


اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.


الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.


الجوافة بين 4 و7 جنيهات.


الرمان بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.


الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الخضراوات الطماطم الكوسة الخيار الرمان سوق العبور

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