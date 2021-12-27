تراجع الخيار البلدي.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:



تراجع سعر كيلو الخيار البلدي جنيهًا واحدًا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 3 و5 جنيهات.



وارتفع سعر كيلو الرمان جنيهًا واحدًا، ليتراوح بين 6 و9 جنيهات، بحسب بيانات سوق العبور.



ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضراوات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.



أسعار الخضروات:



الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.



البطاطس بين 2 جنيه و4.5 جنيه.



البصل بين 2 و2.75 جنيه.



الكوسة بين 3 و8 جنيهات.



الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.



الباذنجان البلدي بين 1.5 و4 جنيهات.



الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.



الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.



الملوخية بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.



الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.



البامية بين 6 و9 جنيهات.



البسلة بين 5 و8 جنيهات.



أسعار الفاكهة:



البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.



البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.



اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.



الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.



الجوافة بين 4 و7 جنيهات.



الرمان بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.



الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.