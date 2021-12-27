كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لمصراوي، إن صادرات الصناعات الهندسية تخطت 3 مليارات دولار، خلال أول 11 شهرًا من 2021، وذلك لأول مرة في تاريخ القطاع.

وأعلن الصياد، أن صادرات القطاع حققت قفزة بنسبة 45% خلال أول 11 شهر من 2021، وهو أعلى معدل في تاريخ القطاع.

ووفقا لبيان المجلس، سجلت صادرات القطاع خلال أول 11 شهرًا من العام الجاري نحو 3 مليارات مقابل 2.07 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة عام من 2020.

وأضاف الصياد، أن ارتفاع قيمة الشحن لحاويات الصناعات الهندسية من الصين هذا العام، دفع الدول المحيطة مثل دول جنوب أوروبا و؟أفريقيا ودول الخليج إلى استيراد المواد الخام من مصر بدلا من الصين لقصر مدة وصول الشحنات.

ووفقا لقول الصياد، في وقت سابق لمصراوي، ارتفع قيمة نولون الشحن للصناعات الهندسية إلى بين 8 و9 آلاف دولار مقابل 2.5 ألف دولار و3 آلاف دولار.

وذكر الصياد، أن قيمة صادرات القطاع خلال أول 11 شهرًا من 2021 ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب رئيس المجلس، فإنه وصول حجم الصادرات إلى هذا الرقم لم يكن متوقع، مشيرا إلى أن المجلس يسعى للمزيد من الزيادة في صادرات القطاع العام المقبل ولكن دون أن يكون ارتفاع الشحن من الصين السبب في ذلك.

وتوقع الصياد، مزيد من ارتفاع في حجم صادرات القطاع العام المقبل، خاصة في ظل التوقع في استمرار زيادة أسعار الشحن عالميًا.

خطة المجلس لزيادة الصادرات

وقال رئيس المجلس، إن حاليا نستهدف تكوين علاقات مع المستوردين بالخارج وتعريفهم بحجم الصناعة في مصر، كما نستهدف بعثات خارجية لإنشاء معارض متخصصة أخرى مثل المعرض الذي أقيم نوفمبر الماضي وحقق نتائج أكثر من المتوقعة.

وافتتحت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الدورة الثالثة للملتقى الدولي "هاتس مصر 2021"، المتخصص في صناعات الأجھزة المنزلية، وأدوات المطبخ،والمائدة، والفندقة، خلال نوفمبر الماضي.

واستقبل المعرض أكبر بعثة مشترين تضم 70 مستورد أجنبي من 26 سوقاً من الأسواق الواعدة للقطاع من مختلف الدول في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وشرق أوروبا ، كما يتضمن عقد لقاءات ثنائية مع الشركات المصرية وتنظيم زيارات لمصانعها للاطلاع على قدراتها التصنيعية والإنتاجية لتعزيز التعاون المشترك، بحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة.

وأضاف الصياد، أن أغلب الشركات التي شاركت بمعرض هاتس وقعت اتفاقيات مع عملاء بالخارج، وهذا كان أكثر مما كان متوقعه المجلس.

وذكر الصياد، أن المجلس يخطط لإرسال بعثة تجارية إلى نيجرايا نيجيرايا مارس المقبل، لدخول المنتج المصري هناك، وخاصة أنه من أهم وأصعب الأسواق.