مشتريات عربية ومحلية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.86% إلى مستوى 11856 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الأحد، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب و المصريين.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.31%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.73%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 395.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بفيمة بلغت 20.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 416.3 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.07% إلى مستوى 11755 نقطة في نهاية تداولات جلسة الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والمصريين.