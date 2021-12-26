السويدي يفوز برئاسة اتحاد الصناعات لدورة جديدة

كتبت- شيرين صلاح:

عقد اتحاد الصناعات المصرية، اليوم، جلسة إجرائية لمجلس الإدارة لدورة 2021- 2022، لانتخاب رئيس الاتحاد والوكيلين وأعضاء هيئة المكتب.

وأسفرت الجلسة عن فوز المهندس محمد زكي السويدي بمنصب رئيس اتحاد الصناعات لدورة جديدة بالتزكية، كما فاز بمنصب وكيل اتحاد الصناعات كلا من المهندس طارق توفيق والدكتور محمود سليمان

وتقدم 3 مرشحبن لمنصب وكيل اتحاد الصناعات، ثم انسحب واحدا قبل إعلان فوز المهندس طارق توفيق، والدكتور محمد سليمان.

ولم يتم اختيار عضوي هيئة المكتب حتى الآن، وسيتم اختيارهم الأيام المقبلة.

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات، عن فوز 11 مرشحا في انتخابات غرفة صناعة الأدوية، وذلك بفوز 7 مرشحين بالتزكية عن فئتي المنشآت الكبيرة والمتوسطة، و 4 مرشحين بالانتخاب عن فئة المنشآت الصغيرة.

وتعد هذه الانتخابات هي الأولى بالنظام الانتخابي الجديد وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد ولائحته التنفيذية التي صدرت بداية العام الحالي، وينقسم مجلس إدارة كل غرفة إلى ثلاث فئات الأولى الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وينص قانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، على أن يتكون مجلس إدارة كل غرفة صناعية من 15 عضواً، تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السري، بحيث تحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.