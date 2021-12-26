الإحصاء: 12.2% ارتفاعًا في صادرات مصر إلى روسيا خلال 9 أشهر

كتبت- ياسمين سليم:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لروسيا مسجلة 398.1 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 354.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 12.2%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 2.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 13.3%.

وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا 2.7 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 13.2%.