"سوديك" تكشف عن هيكل المساهمين الجديد بعد استحواذ الدار العقارية

كتبت- ياسمين سليم:

كشفت شركة السادس من أكتوبر "سوديك" عن هيكل المساهمين الجديد بعد تنفيذ صفقة استحواذ تحالف شركة الدار العقارية، عليها مطلع الشهر الجاري.

وأظهر تقرير إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم الأحد أن شركة الدار العقارية تمتلك 59.87% من أسهم الشركة تلتها شركة Gamma Forge Limited التابعة للقابضة (ADQ) الإماراتية بنسبة 25.66%، وقبل تنفيذ عملية الاستحواذ لم تمتلك الشركتان أي سهم.

وبحسب الإفصاح فإن أكت فاينانشيال للاستشارات ومجموعتها المرتبطة باعت كل حصتها في الشركة والتي بلغت 17.16%.

وخفضت شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة من حصتها في سوديك لتصبح 2.61% بدلًا من 13.57% قبل تنفيذ عملية الاستحواذ.

كما انخفضت حصة أكويتي القابضة للاستثمار بنسبة طفيفة لتبلغ 4.84% مقابل 4.93% قبل الاستحواذ.

وباع كلًا من وليد سليمان عبد المحسن أبانمي ومجموعته المرتبطة حصته البالغة 9.85% وأر أيه 6 القابضة 8.98% و"ريمكو إنفستمنت" 7.15%.

وفي مطلع الشهر الجاري أصبح تحالف شركة الدار العقارية، المساهم الرئيسي في سوديك بعد أن استحوذ عليها بصفقة بلغت 6 مليارات جنيه.

وتعمل شركة سوديك في التطوير العقاري، ومن أكبر مشروعات الشركة "ويست تاون" وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع "ألجريا"، ومشروع "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، ومشروع "قطامية بلازا"، ومشروع "أوتوفيل".