لماذا قفزت صادرات الأسمنت المصرية 180% هذا العام؟

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت صادرات الأسمنت بنسبة 180% خلال أول 10 أشهر من 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء.

وبحسب بيان المجلس، بلغ حجم صادرات الأسمنت 397 مليون دولار في أول 10 أشهر من 2021 مقابل 142 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدينة، لمصراوي، إن صادرات قطاع الأسمنت ارتفعت بهذه القوة بسبب زيادة الطلب من السوق الليبي بالتزامن مع عمليات إعادة الإعمار، وفتح أسواق جديدة في إفريقيا للقطاع.

وأضاف جمال الدين، أنه على الرغم من الارتفاع الكبير في تصدير إلا أن المجلس يستهدف مزيد من التوسع في التصدير خاصة للسوق الليبي.

واستحوذت 10 دول على صادرات مصر من الأسمنت خلال أول 10 أشهر من 2021، وجاءت كالتالي: ساحل العاج، وليبيا، وغانا، والسودان، وكينيا، والكاميرون، وأمريكا، والسنغال، وأوغندا، وتوجو.