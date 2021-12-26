47 % زيادة في حجم التبادل التجاري المصري الكوري خلال 10 أشهر

القاهرة_ مصراوي:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن كوريا الجنوبية تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر بمنطقة شرق وجنوب شرق اسيا.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الافتراضية التي عقدتها الوزيرة – عبر تقنية الفيديو كونفرانس - مع يو هان كو وزير التجارة بدولة كوريا الجنوبية.

وأضافت جامع في بيان صحفي اليوم الأحد، أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين حققت خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة قدرها 46.9% وبلغت مليار و890 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و286.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وأشارت جامع، إلى أن الصادرات المصرية للسوق الكوري حققت خلال هذه الفترة نسبة زيادة قدرها 62.3% حيث بلغت 531.5 مليون دولار مقارنة بنحو 327.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020. وتتضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين المنتجات البترولية والأسمنت والرخام والجرانيت والألومنيوم والمنتجات الدوائية والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة بالإضافة إلى السيارات والآلات والمعدات وعربات المتر والأجهزة الطبية.

وقال يو هان كو، وزير التجارة بدولة كوريا الجنوبية، إن الحكومة الكورية حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع نظيرتها المصرية في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والصحة وبصفة خاصة فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".

وأشار هان كو، إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مجالات تسهيل التجارة وتطوير سلاسل الإمداد وذلك بهدف تحقيق التعافي الاقتصادي لكلال البلدين في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا .

وطالب وزير التجارة الكوري بتأييد الحكومة المصرية للملف الكوري المقدم للمكتب الدولي للمعارض والخاص بطلب استضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة بوسان خلال الفترة من 1 مايو وحتى 31 أكتوبر 2030.