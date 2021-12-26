الصادرات الهندسية المصرية تكسر حاجز الـ 3 مليارات دولار لأول مرة

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع حققت قفزة بنسبة 45% خلال أول 11 شهر من 2021، وهو أعلى معدل في تاريخ القطاع.

وبحسب بيان المجلس اليوم الأحد، سجلت صادرات القطاع خلال أول 11 شهرًا من العام الجاري نحو 3 مليارات مقابل 2.07 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة عام من 2020.

وقال الصياد، إن صادرات القطاع حققت ارتفاعاً 51% فى شهر نوفمبر 2021 بالمقارنة بنفس الشهر من 2020.

وبلغ حجم صادرات الصناعات الهندسية في نوفمبر 2021 نحو 354.8 مليون دولار مقابل 234.9 مليون دولار محققة بذلك أكبر رقم صادرات شهرى منذ عام 2009.

وجاءت أهم القطاعات التي زادت صادراتتها خلال أول 11 شهرًا من 2021، من الأجهزة الكهربائية التي ارتفعت 41%، والكابلات حققت 97%، ومكونات السيارات حققت 41%، والأجهزة المنزلية ارتفعت 48%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية ارتفعت بنسبة31%.

وشملت قائمة أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية لها، من دول قارة أوروبا "سلوفاكيا - المملكة المتحدة – تركيا – فرنسا – ألمانيا – أسبانيا – اليونان –روسيا – إيطاليا - التشيك"، ومن آسيا " السعودية – الإمارات – العراق – الأردن – لبنان- الصين"، ومن أفريقيا " الجزائر - المغرب –ليبيا – السودان – جنوب إفريقيا – تونس - نيجيريا".

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن قارة أوروبا تستحوذ على 48% من إجمالي الصادرات الهندسية بإجمالي صادرات تصل إلى 1.4 مليار دولار.

تلتها قارة آسيا بنسبة ارتفاع 32% بإجمالي صادرات بلغت 951 مليون دولار، ثم أفريقيا حققت الصادرات لها نمو بنسبة 18% بإجمالي 535 مليون دولار، بحسب مي حلمي.

وارتفعت الصادرات الهندسية إلي أمريكا الجنوبية بنسبة 2% بإجمالي 59 مليون دولار وأمريكا الشمالية بنسبة 0.6% بإجمالي 18 مليون دولار.

وقالت مي حلمي، إن عام 2021 يعتبر عام استثنائي للصادرات الصناعية الهندسية، إذ حققت معدلات هي الأعلى، "الأمر الذي يدفعنا إلي مزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لزيادة الصادرات وفتح أسواق تصديرية جديدة وخلق مئات الفرص التصديرية الجديدة عبر الأنشطة المختلفة للمجلس التصديري للصناعات الهندسية والتي من بينها استقبال بعثات المستوردين والاشتراك في المعارض الدولية ودراسة احتياجات الأسواق الخارجية، والمشاركة في البعثات الخارجية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والوزارات في هذا الشأن".

وأضافت أن استراتيجية المجلس تستهدف الفترة القادمة التركيز على القطاعات التصديرية التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية خاصة العمل على التوسع في الأسواق الأفريقية، ضمن خطة الدولة لتوسيع التواجد المصري في أسواق القارة السمراء، وكذلك الإسهام في تلبية احتياجات هذه الأسواق.