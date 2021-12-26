اليوم.. اختيار رئيس جديد لمجلس إدارة اتحاد الصناعات لمدة 4 سنوات

كتبت-شيرين صلاح:

يعقد اليوم الأحد مجلس إدارة اتحاد الصناعات اجتماعا لاختيار رئيس الاتحاد، والوكيلين، وعضوي هيئة المكتب للدورة الجديدة 2021-2025.

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لنيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة رقم 641 لسنة 2021، بشأن تعيين بعض أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات، الاثنين الماضي.

وقال القرار إنه بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وعلى لائحته التنفيذية، عينت الوزيرة 70 عضوَا لاستكمال مقاعد مجلس الإدارة بالغرف.

وعقدت مجالس إدارات الغرف باتحاد الصناعات الخميس الماضي، اجتماعا لانتخاب رئيس الغرفة والوكيلين وأعضاء هيئة المكتب الغرفة وممثلاً عنها.

وتعد هذه الانتخابات هي الأولى بالنظام الانتخابي الجديد وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد ولائحته التنفيذية التي صدرت بداية العام الحالي، وينقسم مجلس إدارة كل غرفة إلى ثلاث فئات الأولى الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وينص قانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، على أن يتكون مجلس إدارة كل غرفة صناعية من 15 عضواً، تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السري، بحيث تحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.