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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:50 ص الأحد 26 ديسمبر 2021
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.69% إلى مستوى 11836 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.56%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.64%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.07% إلى مستوى 11755 نقطة في نهاية تداولات جلسة الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والمصريين.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مؤشر EGX70EWI

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