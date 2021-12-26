ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.69% إلى مستوى 11836 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الأحد.
وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.56%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.64%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.07% إلى مستوى 11755 نقطة في نهاية تداولات جلسة الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والمصريين.
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