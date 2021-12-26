انخفاض البطاطس وارتفاع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الكوسة والخيار البلدي والباذنجان البلدي، وفي المقابل انخفضت أسعار البطاطس والفاصوليا الخضراء، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضر والفاكهة، اليوم، عند نفس المستوى بحسب بيانات موقع العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضراوات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 جنيه و4.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البصل بين 2 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3 و8 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و4 جنيهات، بارتفاع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2.5 جنيه و6 جنيهات بانخفاض 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 3 و6 جنيهات، بارتفاع جنيها.

البامية بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 5 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.