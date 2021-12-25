ارتفاع جماعي لأسعار العملات المشفرة في أسبوع.. وبتكوين تقترب من 60 ألف دولار

كتب-علاء حجاج:

ارتفعت أسعار أغلب العملات الرقمية المشفرة خلال تداولات الأسبوع الماضي، وزادت أسعار البتكوين بنسبة 9% تقريبا خلال أسبوع لتصل إلى 50.9 ألف دولار.

وبحسب منصة "كوين ماركت كاب" ارتفع سعر عملة "إيثيريم" بنسبة 3.6% على مدار الأسبوع لتسجل 4.1 ألف دولار للعملة الواحدة، وارتفعت عملة "بينانس" بنسبة 3.8% لتسجل 547.5 دولار للعملة الواحدة.

والعملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، تداول نحو 7714 عملة رقمية مشفرة يأتي على رأسها بتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وغيرها.