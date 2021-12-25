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محلات الحلوى تستعد لليلة رأس السنة.. والأسعار مستقرة

02:48 م السبت 25 ديسمبر 2021
محلات الحلوى تستعد لليلة رأس السنة.. والأسعار مستقرة

حلوى رأس السنة

كتبت-دينا خالد:

قال صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، إن محلات الحلويات بدأت تستعد لموسم الكريسماس وليلة رأس السنة، نظرًا لأن الإقبال على شراء الحلوى في ليلة رأس السنة تكون 6 أضعاف الإقبال في الأيام العادية.

وأضاف العبد لمصراوي أن أكثر الإقبال يكون على شراء "التورتة والجاتوة"، مشيرا إلى أن أسعار قوالب الكيك تبدأ من 120 جنيهًا، وتحدد أسعارها بحسب أحجماها وأشكالها.

وأشار أن أسعار الحلوى مستقرة، نتيجة استقرار أسعار كافة المكونات والخامات المستخدمة خلال الشهر الجاري.

ويوافق يوم الجمعة المقبل، ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

شعبة الحلوى أسعار الحلويات صلاح العبد ليلة رأس السنة الكريسماس

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