شركتان مصريتان ضمن أكبر الشركات حصولًا على تمويلات خلال 2021

كتب-علاء حجاج:

ارتفع التمويل في التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بأكثر من 190٪ في 2021 مقارنة بعام 2019 بحسب تقرير من مؤسسة "ماجنيت".

وعلى مدار العام، كان هناك مستثمرون عالميون وإقليميون مثل Flat6Labs (مصر) و500 Global (الولايات المتحدة) وImpact 46 (المملكة العربية السعودية) ودراية (المملكة العربية السعودية)، وبيكو كابيتال (الإمارات العربية المتحدة) التي تدعم حلول التجارة الإلكترونية المحلية التي تظهر نموًا استثنائيًا، في كل من الفطنة التجارية والتكامل التكنولوجي.

وبحسب تقرير من ماجنيت فإن شركتين مصريتين جاءوا ضمن أكبر 4 شركات حصلت على تمويلات للشركات الناشئة في التجارة الإلكترونية في 2021 بالمنطقة.

وهذه الشركات هي مكسب وكابيتر، وليحتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي من حيث حجم التمويل الذي حصلا عليه.

شركة مكسب

على الرغم من أن التجارة الإلكترونية المصرية تراجعت مرتبتين لتصبح ثالث في جذب التمويل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري بعد أن احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى والإمارات في المرتبة الثانية، إلا أن شركة مكسب حصلت على 55 مليون دولار تمويلات، وفقًا للتقرير.

واحتلت مكسب المركز الثاني في ترتيب أكبر جولات التمويل بالتجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط خلال 2021.

وتأسست شركة "مكسب" في عام 2018، وهي تقدم تقنيات فعالة لخدمة وتمكين شبكة من تجار التجزئة التقليديين في المناطق الجغرافية الأكثر فقرًا في مصر.

ويستفيد تجار التجزئة والموردون من حلول سلسلة التوريد الشاملة من "مكسب" وأدوات ذكاء الأعمال التي تتيح لهم التنبؤ بدقة بتأثير استراتيجياتهم ومراقبتها والتحكم فيها في الوقت الفعلي مع توفير بساطة التعامل مع مورد واحد بأسعار شفافة والتسليم عند الطلب.

شركة كابيتر

تأتي شركة "كابيتر" المصرية في المركز الثالث بالقائمة حيث تمكنت من جذب تمويل بقيمة 33.5 مليون دولار في 2021.

وتأسست كابيتر في يوليو 2020 من قبل الأخوين محمود نوح (الرئيس التنفيذي السابق للعمليات والمؤسس المشارك لـ SWVL) وأحمد نوح.

وصممت "كابيتر" نموذجًا هجينًا لسوق التجارة الإلكترونية مع خدمات التوصيل والحلول المالية، مدفوعة بالبيانات والتكنولوجيا البارعة.

وتربط الشركة الناشئة التي تتخذ من القاهرة مقراً لها تجار التجزئة والموردين، وتستفيد من التعلم الآلي لتحسين استراتيجيات التوزيع وزيادة الكفاءة.

وكانت شركة ساري السعودية حصلت على أكبر تمويل في المنطقة بقيمة 75 مليون دولار، وتأسست في أبريل 2018 من قبل المدير العام السابق لكريم محمد الدوسري وشريكه المؤسس خالد السياري.

وتربط شركة ساري الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs) بشبكة من تجار الجملة والعلامات التجارية للتصنيع لشراء الإمدادات بكفاءة، والاستفادة من التكنولوجيا ذات المستوى العالمي لقطع الاحتكاك في سلسلة التوريد بالتجزئة في البلاد.

كما جاءت شركة بازار الباكستانية في قائمة أكبر 4 شركات بالمنطقة حصلت على تمويلات بقيمة 30 مليون دولار