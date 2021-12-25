بسبب الكريسماس.. 30% زيادة في الإقبال على شراء الديك الرومي

كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن الإقبال على شراء الديك الرومي ارتفع خلال الأيام الماضية بنحو 30% مقارنة بالإقبال في شهر نوفمبر، بسبب الكريسماس وأعياد الميلاد.

وأضاف السيد، أن سعر الكيلو من الديك الرومي يتراوح خلال الفترة الحالية بين 52 و55 جنيها، مقابل بين 43 و45 جنيها خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع بنحو 10 جنيهات للكيلو المعبأ والمبرد.

وأرجع السيد ارتفاع الأسعار، إلى زيادة تكلفة التربية في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، فضلًا عن أنه يحتاج إلى نوع معين من العلف، وهذا ما يجعل سعره مرتفعا نسبيا.

وبلغ سعر الكيلو الحي في المزرعة 42 جنيها، ويتراوح سعر الديك الرومي في المزرعة بين 240 و480 جنيها، بحسب الوزن، ويبلغ أقل وزن للديك الرومي 6 كيلوات جرامات ويصل حتى 12 كيلو جراما، بحسب السيد.

وأوضح عبد العزيز أن الشركات بدأت في بيع الديك الرومي كأجزاء، حيث يباع صدر الديك الرومي منفردا بسعر 110 جنيهات للكيلو، ويتراوح وزنه بين 3 و6 كيلوات، ويباع الورك منفردا بسعر 48 جنيها للكيلو.