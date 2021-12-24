تشكيل مجلس الإدارة الجديد لـ 9 غرف باتحاد الصناعات المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت 9 غرف باتحاد الصناعات، أمس الخميس، تشكيل مجلس إدارتها الجديدة، للدورة الجديدة 2021 - 2025.

وعقت مجالس إدارة الغرف التسع، جلسة إجرائية أمس،لانتخاب رئيس الغرفة والوكيلين وأعضاء هيئة المكتب الغرفة وممثلاً عنها بمجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة لاتحاد الصناعات المصرية.

وتضمنت تلك الغرف، غرفة صناعة الحرفة اليدوية، وغرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة صناعة الحبوب، وغرفة مقدمي الرعاية الصحية، وغرفة صناعة مواد البناء، وغرفة صناعة البترول والتعدين، وغرفة الأدوية، وغرفة صناعة السينما وغرفة الطباعة.

غرفة صناعة الحرف اليدوية

أسفرت الانتخابات الداخلية للغرفة عن فوز حمادة العادلي بمنصب رئيس الغرفة، وممثل الغرفة في اتحاد الصناعات، وإسماعيل مصطفي ومحمد النشار وكلاء للغرفة، فيما تم اختيار محمد عبد الموجود ومني الابياري أعضاء هيئة المكتب.

غرفة الصناعات الكيماوية

وأسفرت عن فوز شريف الجبلي بمنصب رئيس الغرفة، وكل من عبد الله حلمي، وخالد أبو المكارم بمنصب الوكيلين، وكل من شريف الزيات ومحمد عامر بعضوية هيئة المكتب، واختيار دكتور محمود سليمان ممثلا عن الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات.

غرفة صناعة الحبوب

وأسفرت الانتخابات الداخلية لمجلس إدارة الغرفة، عن فوز النائب طارق حسانين عضو مجلس النواب رئيسا للغرفة، وعبد الغفار السلامونى وحسين بودى وكيلين.

ومجدى الوليلى ومحمد سليمان أعضاء هيئة المكتب وطارق حسانين ممثل غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية.

غرفة مقدمي الرعاية الصحية

وأسفرت انتخابات الغرفة عن فوز علاء عبد المجيد بمنصب رئيس الغرفة، واختيار أحمد عز الدين ممثلا عن الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، وفوز غادة الجنزوري و خالد سمير بمنصب الوكيل، وكلا من محمد حبلص، وأحمد نزيه أبو راس بعضوية هيئة المكتب.

غرفة صناعة مواد البناء

أسفرت نتيجة الانتخابات الداخلية لمجلس إدارة الغرفة، بفوز أحمد عبد الحميد رئيسا، ومحمد خطاب وسيد أباظة نائبين، وأحمد حافظ وأحمد شرين كريم أعضاء هيئة المكتب، وكمال الدسوقي مرشح الغرفة في مجلس إدارة اتحاد الصناعات.

غرفة صناعة البترول والتعدين

أسفرت انتخابات الغرفة، عن فوز تامر أبوبكر رئيسا لمجلس إدارة غرفة البترول والتعدين، ومحمد سعد الدين وعبد اللطيف أحمد الكردي، وكيلين لمجلس إدارة الغرفة.

كما فاز حسانين محمد حسانين وأيمن محمود نجيب عضوين لهيئة مكتب الغرفة.

غرفة الأدوية باتحاد الصناعات

أسفرت انتخابات الغرفة عن فوز جمال الليثي بمنصب رئيس الغرفة، ومحيي حافظ ممثلا عن الغرفة في مجلس إدارة اتحاد الصناعات.

وفوز أشرف الخولي ورياض أرمانيوس بمنصب وكيل الغرفة، و حسام أبو العينين و محمد غنيم بعضوية هيئة مكتب الغرفة.

غرفة صناعة السينما

أسفرت انتخابات الغرفة عن فوز فاروق صبري بمنصب رئيس الغرفة، وكلا من أسعاد يونس و هشام عبد الخالق بمنصب الوكيلين، وكل من عمرو الليثي ومحسن علم الدين بعضوية هيئة المكتب، وفاروق صبري ممثلا عن الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات.

غرفة الطباعة

أسفرت الانتخابات عن فوز المهندس نديم إلياس بمنصب رئيس الغرفة، وأشرف خيري ممثل الغرفة في اتحاد الصناعات، وكلا من المهندس شريف البيلي، وسامي عبد العزيز نصر الله بمنصب الوكيلين، وكل من هيثم عرفان وأيمن كمال عبد العزيز بعضوية هيئة المكتب.