كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار عدد من الخضروات في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وجاءت الزيادة في 8 أصناف بين 50 قرشا وحتى 3 جنيهات زيادة في سعر الكيلو.

وزادت أسعار كيلو البطاطس والبصل والكوسة والفاصوليا والباذنجان والملوخية والبسلة، والخيار البلدي، في سوق العبور، خلال تعامكلات اليوم الجمعة، مقارنة بالجمعة الماضي.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضر والفاكهة، اليوم، عند مستوى الجمعة الماضي بحسب بيانات موقع العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضراوات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

البصل بين 2 و2.75 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الكوسة بين 2.75 و5.75 جنيه، بزيادة 75 قرشا.

الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.75 جنيه، بزيادة 75 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة بين جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البامية بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 5 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.