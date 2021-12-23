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الضرائب توضح موقف من يعمل فترة من السنة من إعفاءات ضريبة المرتبات

04:51 م الخميس 23 ديسمبر 2021
الضرائب توضح موقف من يعمل فترة من السنة من إعفاءات ضريبة المرتبات

ضريبة المرتبات

كتب- مصطفى عيد:

كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن موقف العامل أو الموظف الذي يعمل لفترة من السنة من الإعفاءات المقررة فيما يخص الضريبة على المرتبات.

وقالت المصلحة، خلال دليل إرشادي لها عن ضريبة المرتبات نشرته مؤخرا على موقعها الإلكتروني، إن العامل أو الموظف الذي يعمل لفترة من السنة يستحق الإعفاءات الضريبية بنسبة مدة العمل إلى السنة وفقا لأحكام المواد 8 و13 من قانون الضريبة على الدخل.

وينص قانون الضريبة على الدخل على إعفاء شخصي لأصحاب المرتبات بقيمة 9 آلاف جنيه سنويا، إلى جانب إعفاء الشريحة الأولى من الدخل بقيمة 15 ألف جنيه، وهو ما يصل مجموعه إلى 24 ألف جنيه سنويا.

وأشارت مصلحة الضرائب في دليلها الإرشادي إلى أن الإعفاء الجزئي الذي أشارت إليه لمن يعمل فترة من السنة يتم تطبيق على الإعفاء الشخصي وليس على الشريحة المعفاة.

وقالت: "الإعفاء الشخصي ينسب، ولا يتم تنسيب الشريحة المعفاة، بينما يتم خصم الشريحة المعفاة من صافي الإيراد بعد تحويله إلى صافي إيراد سنوي".

مصلحة الضرائب المصرية ضريبة المرتبات قانون الضريبة على الدخل إعفاءات ضريبية

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