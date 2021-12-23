تشكيل مجلس الإدارة الجديد لـ 6 غرف باتحاد الصناعات المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت 6 غرف باتحاد الصناعات اليوم الخميس، تشكيل مجلس إداراتها الجديدة، للدورة الجديدة 2021 - 2025.

وعقد مجلس إدارة كل من غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، وغرفة التطوير العقاري، وغرفة صناعة الجلود، وغرفة دباغة الجلود، وغرفة الصناعات المعدنية والصناعات النسيجية، باتحاد الصناعات المصرية بتشكيله الجديد،جلسة إجرائية اليوم الخميس، لانتخاب رئيس الغرفة والوكيلين وأعضاء هيئة المكتب الغرفة وممثلاً عنها بمجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة.

غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث

وأسفرت الانتخابات الداخلية لمجلس إدارة الغرفة، عن فوز المهندس أحمد حلمي رئيسًا للغرفة، والمهندس طارق حبشي والمهندس علي البدري، وكيلين، والمهندس محمود أبو شوشة، والمهندس عمرو عرنسة أعضاء هيئة المكتب، واختيار المهندس احمد حلمي ممثلا للغرفة في مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية.

غرفة التطوير العقاري

فاز المهندس طارق شكري بمنصب رئيس غرفة التطوير العقاري بالتزكية، كما فاز المهندس هاني العسال، ومحمد المنشاوي وكيلى غرفة التطوير العقاري، وباسل شعيرة، وعبير عصام، رئيس شركة عمار العقارية، عضوين بهيئة مكتب غرفة التطوير العقاري، وأمجد حسانين ممثلا لدى الاتحاد.

غرفة صناعة الجلود

أسفرت انتخابات الغرفة اليوم عن فوز هشام جزر رئيسًا للغرفة، والمهندس عبد الرحمن الجباس والمهندس مصطفى الجباس وكيلين، وأحمد فروح وهشام المغربي أعضاء هيئة المكتب، وطارق بلال ممثلا للغرفة لدى الاتحاد.

غرفة دباغة الجلود

فاز جمال السمالوطي بمنصب رئيس غرفة صناعة الجلود بالتزكية، و أسفرت الانتخابات أيضا عن فوز يحيى أبو حلقة و أحمد الألماني بمنصب الوكيلين، ونادر الكبير ومؤمن التميمي بعضوية هيئة مكتب الغرفة،

غرفة الصناعات المعدنية

أسفرت انتخابات الغرفة عن فوز عماد الألفي بمنصب رئيس الغرفة، وكلا من سعيد جزر وأيمن العشري بمنصب الوكيلين، ورأفت قطب بعضوية هيئة المكتب، واختيار عمرو قنديل ممثلا للغرفة بمجلس إدارة الاتحاد

ووفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد رقم 70 لسنة 2019، ولائحته التنفيـذية، يتشكل مجالس إدارات الغرف الصناعية من 15 عضوا.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت يوم الاثنين الماضي قرارًا لنيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة رقم 641 لسنة 2021، بشأن تعيين بعض أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات.

وأشار القرار إلى أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وعلى لائحته التنفيذية، عينت الوزيرة 70 عضوَا لاستكمال مقاعد مجالس الإدارات بالغرف.

وتعد هذه الانتخابات التي أجريت خلال الفترة الأخيرة لاختيار مجالس إدارات الغرف الصناعية هي الأولى بالنظام الانتخابي الجديد وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد ولائحته التنفيذية التي صدرت بداية العام الحالي، وينقسم مجلس إدارة كل غرفة إلى ثلاث فئات الأولى الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

غرفة الصناعات النسيجية

فاز محمد المرشدي بمنصب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، وسيد البرهمتوشي، وعبد الغني عامر بمنصب الوكيلين، واختيار محمود عبد السميع الشامي عضو ممثلا عن الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات.