محمد المهندس رئيسًا لغرفة الصناعات الهندسية بالدورة الجديدة

كتبت- شيرين صلاح:

عقدت مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بتشكيله الجديد، جلسة إجرائية اليوم الخميس، لانتخاب رئيس الغرفة والوكيلين وأعضاء هيئة المكتب الغرفة وممثلاً عنها بمجلس إدارة الاتحاد لدورة 2021-2025.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، لمصراوي، إن الانتخابات أسفرت عن فوزه بمنصب رئيس مجلس إدارة الغرفة، كما فاز محمد العايدي ومحمد أحمد داود بمنصب وكيلي الغرفة، وبسيم يوسف ممثلا الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات.

وكلا من محمد المهندس، ومحمد العايدي، محمد أحمد داود، ومحمد البودي، ورأفت الخلجي أعضاء هيئة المكتب، بحسب بيان الغرفة اليوم الخمس.

ووفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد رقم 70 لسنة 2019، ولائحته التنفيـذية، يتشكل مجالس إدارات الغرف الصناعية من 15 عضوا.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت يوم الاثنين الماضي قرارًا لنيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة رقم 641 لسنة 2021، بشأن تعيين بعض أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات.

وأشار القرار إلى أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وعلى لائحته التنفيذية، عينت الوزيرة 70 عضوَا لاستكمال مقاعد مجالس الإدارات بالغرف.

وتعد هذه الانتخابات التي أجريت خلال الفترة الأخيرة لاختيار مجالس إدارات الغرف الصناعية هي الأولى بالنظام الانتخابي الجديد وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد ولائحته التنفيذية التي صدرت بداية العام الحالي، وينقسم مجلس إدارة كل غرفة إلى ثلاث فئات الأولى الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.