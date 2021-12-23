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مشتريات عربية ومحلية تصعد بالبورصة 1% نهاية تعاملات اليوم الخميس

02:48 م الخميس 23 ديسمبر 2021
مشتريات عربية ومحلية تصعد بالبورصة 1% نهاية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.07% إلى مستوى 11755 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والمصريين.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.88%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.91%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة بلغت 17.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء 3.4 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 21.3 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة بلغت 0.92% إلى مستوى 11630 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والمصريين.

المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مؤشر EGX70EWI مؤشر EGX100EWI مشتريات المستثمرين العرب والمصريين

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