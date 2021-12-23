زيادة 180% في صادرات الأسمنت خلال أول 10 أشهر في العام

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، عن زيادة حجم صادرات الأسمنت بنسبة 180% خلال أول 10 أشهر من 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان المجلس اليوم الخميس، بلغ حجم صادرات الأسمنت 397 مليون دولار في أول 10 أشهر من 2021 مقابل 142 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزاد حجم صادرات الرخام والجرانيت إلى 270 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من العام الحالي مقابل 170 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 58%.

وصعد حجم صادرات الزجاج ومصنوعاته إلى 346 مليون دولار خلال أول 10 أشهر مقابل 248 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 22%.

حسب بيان المجلس، جاءت أهم الدول المستوردة من مصر لمواد البناء والصناعات المعدنية كالتالي، إيطاليا بحجم صادرات بلغت 695 مليون دولار، ثم كندا بحجم صادرات بلغت 573 مليون دولار، ثم إسبانيا بحجم صادرات بلغ 455 مليون دولار.

وجاءت الإمارات في المركز الرابع بحجم صادرات بلغ 322 مليون دولار، ثم السعودية بحجم صادرات بلغ 287 مليون دولار، ثم جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بحجم صادرات بلغ 273 مليون جنيه، ثم جاءت بعد ذلك ليبيا بحجم صادرات بلغ 256 مليون دولار.

وبلغ حجم الصادرات لتركيا 207 مليون دولار، ثم السودان بحجم صادرات بلغ 125 مليوت دولار، وجاءت في المركز الأخير استراليا بحجم صادرات بلغ 108 ملايين دولار.