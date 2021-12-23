5.3 مليار دولار حجم صادرات مواد البناء في أول 10 أشهر من 2021

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، عن زيادة حجم صادرات القطاع بنسبة طفيفة 3% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان المجلس التصديري اليوم الخميس، فإن حجم صادرات القطاع بلغت 5.3 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 5.1 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر البيان، أن حجم صادرات الحديد والصلب بلغت 1.4 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2021 مقابل 516 مليون دولار، بنسبة نمو بنسبة بلغت 189%، خلال نفس الفترة من عام 2020.

كما صعد حجم صادرات القطاع من النحاس ومصنوعاته إلى 296 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2021 مقابل 129 مليون دولار في نفس الفترة من 2020، بنسبة زيادة 130%.

وأضاف البيان، أن حجم صادرات القطاع من الرصاص ومصنوعاته زادت بنسبة 1.9 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2021 مقابل 396 مليون دولار، بنسبة نمو قدرها 404% في نفس الفترة من العام السابق.

بينما هبطت صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة إلى 887 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2021 مقابل 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع قدرها 67%.

وبحسب بيان المجلس، فإن جاءت أهم الدول المتسوردة من مصر لمواد البناء والصناعات المعدنية كالتالي، إيطاليا بحجم صادرات بلغت 695 مليون دولار، ثم كندا بحجم صادرات بلغت 573 مليون دولار، ثم إسبانيا بحجم صادرات بلغ 455 مليون دولار.

وجاءت الإمارات بحجم صادرات بلغ 322 مليون دولار، ثم السعودية بحجم صادرات بلغ 287 مليون دولار، ثم جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بحجم صادرات بلغ 273 مليون جنيه، ثم جاءت بعد ذلك ليبيا بحجم صادرات بلغ 256 مليون دولار.

وجاءت تركيا بحجم صادرات بلغ 207 مليون دولار، ثم السودن بحجم صادرات بلغ 125 مليوت دولار، وجاءت في المركز الأخير استراليا بحجم صادرات بلغ 108 ملايين دولار.