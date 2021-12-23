"عبد السلام" رئيسا لغرفة الملابس.. ومحمد قاسم ممثلا بمجلس إدارة اتحاد الصناعات

كتبت- شيرين صلاح:

عقدت مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية بتشكيله الجديد، جلسة إجرائية اليوم الخميس، وذلك لانتخاب رئيس الغرفة والوكيلين وأعضاء هيئة المكتب الغرفة وممثلاً عنها بمجلس إدارة الاتحاد لدورة 2021-2025.

وأسفرت الانتخابات عن فوز بالتزكية، للدكتور محمد عبد السلام بمنصب رئيس مجلس إدارة الغرفة، والمهندس محمد الصياد وحمدي الطباخ وكيلين للغرفة، ومحمد قاسم ممثلا الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، وبهية نظيم وأحمد فوزي أعضاء هيئة المكتب، بحسب بيان الغرفة اليوم الخمس.

ووفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد رقم 70 لسنة 2019، ولائحته التنفيـذية، يتشكل مجالس إدارات الغرف الصناعية من 15 عضوا.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت يوم الاثنين الماضي قرارًا لنيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة رقم 641 لسنة 2021، بشأن تعيين بعض أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات.

وأشار القرار إلى أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وعلى لائحته التنفيذية، عينت الوزيرة 70 عضوَا لاستكمال مقاعد مجالس الإدارات بالغرف.

وتعد هذه الانتخابات التي أجريت خلال الفترة الأخيرة لاختيار مجالس إدارات الغرف الصناعية هي الأولى بالنظام الانتخابي الجديد وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد ولائحته التنفيذية التي صدرت بداية العام الحالي، وينقسم مجلس إدارة كل غرفة إلى ثلاث فئات الأولى الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.