Masrawy logo white

الجزايرلي رئيسا لغرفة الصناعات الغذائية مجددا.. وإمبابي عضوا بهيئة المكتب

11:32 ص الخميس 23 ديسمبر 2021
الجزايرلي رئيسا لغرفة الصناعات الغذائية مجددا.. وإمبابي عضوا بهيئة المكتب

أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، اختيار أشرف الجزاريلي رئيسًا للغرفة، وكلا من محمود بزان ورنا جمالي نائبين لرئيس الغرفة، وإبراهيم إمبابي وأحمد الفندي أعضاء لهيئة مكتب الغرفة.

كما اختارت الغرفة طارق توفيق ممثل الغرفة في مجلس إدارة اتحاد الصناعات.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت يوم الاثنين الماضي قرارًا لنيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة رقم 641 لسنة 2021، بشأن تعيين بعض أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات.

وأشار القرار إلى أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وعلى لائحته التنفيذية، عينت الوزيرة 70 عضوَا لاستكمال مقاعد مجالس الإدارات بالغرف.

وبحسب قرار الوزيرة، يعمل بهذا القرار بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ نشره (الاثنين الماضي).

وتعد هذه الانتخابات التي أجريت خلال الفترة الأخيرة لاختيار مجالس إدارات الغرف الصناعية هي الأولى بالنظام الانتخابي الجديد وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد ولائحته التنفيذية التي صدرت بداية العام الحالي، وينقسم مجلس إدارة كل غرفة إلى ثلاث فئات الأولى الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وينص قانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، على أن يتكون مجلس إدارة كل غرفة صناعية من 15 عضواً، تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السرى، بحيث تحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.

غرفة الصناعات الغذائية أشرف الجزاريلي إبراهيم إمبابي محمود بزان طارق توفيق اتحاد الصناعات

الخبر التالى:

وزير الاتصالات يفتتح مركزا يكشف عن الأعطال الطارئة بمكاتب البريد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

361368

إجمالي الإصابات

20643

إجمالي الوفيات

299434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الصحة تكشف موقف إصابات أوميكرون المرصودة في مصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا