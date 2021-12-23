البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة بلغت 0.2% إلى مستوى 11653 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الخميس.
وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.05%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة بلغت 0.92% إلى مستوى 11630 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والمصريين.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان