البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة بلغت 0.2% إلى مستوى 11653 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.05%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة بلغت 0.92% إلى مستوى 11630 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والمصريين.