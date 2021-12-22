الملا: الصعيد يستحوذ على 20% من استهلاك مصر من المنتجات البترولية

كتب- مصطفى عيد:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بأسيوط، ضمن عدد من المشروعات التنموية التي افتتحها الرئيس اليوم الأربعاء في الصعيد.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الافتتاح، دور قطاع البترول في تنمية صعيد مصر وخاصة مشروع مجمع إنتاج البنزين الجديد بمصفاة أسيوط لتكرير البترول.

وقال طارق الملا إن محافظات الصعيد العشر يبلغ إجمالي استهلاكها من المنتجات البترولية 20% من إجمالي استهلاك مصر.

واستعرض الملا مشروع مجمع إنتاج البنزين الجديد، موضحاً أن إجمالي إنتاج المشروع يبلغ 800 ألف طن سنوياً من مختلف أنواع البنزين يمثل 13% من إجمالي إنتاج مصر من البنزين، ويغطي بنسبة 100% استهلاك الصعيد واحتياجاته من البنزين.

وأشار إلى دور المجمع في تعظيم القيمة المضافة من توافر مادة النافتا، وتقليل مخاطر وتوفير تكلفة نقل المنتجات البترولية من الشمال إلى الجنوب، كما يعظم المجمع- الذي تم تنفيذه بأيادٍ مصرية من شركات قطاع البترول المتخصصة إنبي وبتروجت- الاستفادة من أصول مصفاة أسيوط لتكرير البترول بفتح استثمارات جديدة بمحافظات الصعيدن بالإضافة إلى مساهمته في توفير فرص عمل لأبناء الصعيد.

وذكر الملا أن إجمالي استثمارات المشروع يبلغ نحو 450 مليون دولار، أي ما يعادل 7.2 مليار جنيه، مؤكداً التزام المشروع وتوافقه بيئياً.

وأوضح أن إنتاج مصر من البنزين محلياً ارتفع منذ عام 2014 حتى 2021 بنسبة 55% وذلك من نحو 3.9 مليون طن إلى 6 ملايين طن في ظل تشغيل 3 مشروعات كبرى تشمل المشروع الجديد في أسيوط، بالإضافة الى مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد، وتوسعات معمل انربك بالإسكندرية.

وأشار الوزير إلى أهم تحديات توفير المنتجات البترولية لمحافظات الصعيد والتي تمثلت في الأزمات في توفير الوقود والتكدس بالمحطات، بالإضافة إلى زيادة الضغط على الطرق نتيجة نقل المنتجات من مناطق القاهرة والإسكندرية والسويس وأيضاً النقص في الطاقات التخزينية.

كما استعرض الملا جهود قطاع البترول في تنمية الصعيد في مختلف الأنشطة البترولية، حيث أشار إلى ما تحقق في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج من وجود 10 اتفاقيات لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وطرح المزايدة العالمية الأولى بالنطاق الاقتصادي بالبحر الأحمر عقب إطلاق أول مشروع لتجميع البيانات الجيولوجية في عام 2018.

وقال إن هذه المزايدة أدت لإصدار أول 3 اتفاقيات بترولية بالبحر الأحمر مع كبرى الشركات العالمية خلال عام 2020 بحد أدنى للاستثمار 5.2 مليار جنيه تمثل حوالي 330 مليون دولار، فيما يبلغ متوسط إنتاج الشركات التابعة للقابضة لجنوب الوادي ما يزيد عن 21 ألف برميل يومياً.

واستعرض الملا أيضا جهود القطاع في تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية، حيث تم زيادة طاقات مستودعات تخزين البوتاجاز بالصعيد بإضافة 6.5 ألف طن باستثمارات 120 مليون جنيه ليصل إجمالي سعات التخزين إلى 22 ألف طن.

كما تم تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية، حيث تم إضافة سعات تخزين في مستودعات البنزين والسولار بحوالي 2500 طن، وبإجمالى استثمارات 70 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير مشروعات نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإضافة 570 كم أطوال باستثمارات 1.2 مليار جنيه ليصل إجمالي أطوال الخطوط 1840 كم، وفقا للوزير.

واستعرض الوزير كذلك أهم مشروعات تطوير خط غاز الصعيد والتوسع في شبكات توزيع الغاز الطبيعي، حيث تم إضافة 4850 كم أطوال باستثمارات 8 مليارات جنيه بإجمالي أطوال 8 آلاف كم.

وفيما يتعلق بمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، أشار الملا لتحقيق زيادة 3 أضعاف في عدد الوحدات المستفيدة من الغاز الطبيعي من 575 ألف وحدة عام 2014 إلى حوالي 1.7 مليون وحدة سكنية في نهاية العام الحالي.

وتحدث الوزير عن دور قطاع البترول في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتوصيل الغاز الطبيعي لقرى الصعيد ضمن المبادرة، وقال إن من المستهدف توصيل الغاز إلى 902 قرية بالصعيد من إجمالي 1436 قرية بالمبادرة بتكلفة حوالي 12 مليار جنيه ليبلغ إجمالي عدد الوحدات التي سيتم توصيلها إلى حوالي 3 ملايين وحدة، بما يخدم أكثر من 10 ملايين مواطن بهذه القرى.

وذكر أن معدلات التوصيل للمنشآت الصناعية والتجارية ارتفعت من حوالي 1.9 ألف عميل إلى 4.3 ألف عميل، موضحا أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى محافظة الوادي الجديد لأول مرة بتكنولوجيا الغاز المضغوط لخدمة أهالي المحافظة.

وفيما يتعلق بنشاط محطات الوقود وخدمة السيارات، أشار الملا إلى أن عدد المحطات الجديدة بمحافظات الصعيد بلغ 372 محطة باستثمارات 2.5 مليار جنيه ليبلغ عدد المحطات 1086 محطة.

وفيما يخص محطات التموين بالغاز الطبيعي كوقود، بلغ عدد المحطات الجديدة 77 محطة باستثمارات مليار جنيه ليصل الإجمالي إلى 89 محطة بزيادة ستة أضعاف، موضحاً أن خطة زيادة محطات تموين السيارات بالغاز في الصعيد الجاري تنفيذها بعدد 185 محطة، تم تشغيل 55% منها وجاري تنفيذ الباقي.

كما أشار إلى إضافة 50 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز باستثمارات 170 مليون جنيه ليصل الإجمالي إلى 1203 مركزاً.

وأوضح أن إجمالي استثمارات مشروعات تكرير وتصنيع البترول بلغت 7.5 مليار جنيه وتتمثل في مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز، ومجمع إنتاج البنزين في مصفاة أسيوط لتكرير البترول.

وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها بالصعيد خلال الفترة من 2014-2015 حتى نوفمبر 2021 في مختلف الأنشطة البترولية بالصعيد بلغ 34 مليار جنيه، بالإضافة إلى 57 مليار جنيه استثمارات مشروعات يجري تنفيذها حتى عام 2023.