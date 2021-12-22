Masrawy logo white

كيف تطورت تحويلات المصريين بالخارج خلال آخر عام و9 أشهر؟ (جراف)

03:33 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
كيف تطورت تحويلات المصريين بالخارج خلال آخر عام و9 أشهر؟ (جراف)

تحويلات المصريين بالخارج

كتب- مصطفى عيد:

حافظت تحويلات المصريين العاملين في الخارج على أعلى مستوى فصلي لها منذ تحرير سعر الصرف وذلك خلال الربع الثالث من عام 2021.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الربع الثالث من العام الجاري 8.1 مليار دولار وهو نفس المستوى الذي سجلته خلال الربع الثاني من نفس العام والذي يعد أعلى مستوى فصلي لتحويلات المصريين منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال عامي 2020 و2021، بحسب بيانات البنك المركزي.

تحويلات المصريين في الخارج البنك المركزي المصري مؤشرات اقتصادية نقد أجنبي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

361368

إجمالي الإصابات

20643

إجمالي الوفيات

299434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا