كيف تطورت تحويلات المصريين بالخارج خلال آخر عام و9 أشهر؟ (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

حافظت تحويلات المصريين العاملين في الخارج على أعلى مستوى فصلي لها منذ تحرير سعر الصرف وذلك خلال الربع الثالث من عام 2021.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الربع الثالث من العام الجاري 8.1 مليار دولار وهو نفس المستوى الذي سجلته خلال الربع الثاني من نفس العام والذي يعد أعلى مستوى فصلي لتحويلات المصريين منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال عامي 2020 و2021، بحسب بيانات البنك المركزي.