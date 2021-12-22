برايم: تحديد موعد الاكتتاب العام في "غزل المحلة" بعد مراجعة نشرة الطرح

كتبت – شيماء حفظي:

قال محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، لمصراوي، إنه سيتم تحديد موعد الاكتتاب العام لشركة نادي غزل المحلة لكرة القدم بالبورصة، بعد مراجعة نشرة الاكتتاب مع الرقابة المالية.

وأشار ماهر، إلى أن برايم، التي تتولى إدارة طرح حصة من شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم، اقتربت من إغلاق الطرح الخاص بقيمة 37 مليون جنيه، وستعلن عن النسب النهائية للشركات المشاركة به قريبا.

وأوضح أن الشركة لجأت لطرح أسهم نادي غزل المحلة بالطريقة العادية، بعدما وجدت صعوبة في تنفيذ الطرحين العام والخاص معًا.

وأوضح أنه يصعب تحديد موعد الطرح العام، لأنه يتعلق بالانتهاء من الإجراءات ومراجعة نشرة الطرح، وهو ما يتم حاليا مع هيئة الرقابة المالية.

وستطرح شركة غزل المحلة لكرة القدم، نحو 60% من أسهمها في البورصة، في عملية زيادة رأسمالها من 65 مليون جنيه – قيمة الحصة العينية لشركة مصر للغزل والنسيج- إلى 200 مليون جنيه، وستجمع 135 مليون جنيه من الطرح.

وأوشكت شركة "برايم كابيتال" على الانتهاء من تنفيذ الاكتتاب الخاص لشركة غزل المحلة لكرة القدم بقيمة 37 مليون جنيه على الأقل، والذي من المقرر الانتهاء منه نهاية الأسبوع الجاري، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إنه يجري حاليا الانتهاء من إعداد نشرة الاكتتاب العام تمهيدًا لطرح حصة من الشركة في البورصة المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة.