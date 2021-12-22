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مشتريات العرب والمصريين تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

02:54 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
مشتريات العرب والمصريين تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، بنسبة بلغت 0.92% إلى مستوى 11630 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والمصريين.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.19%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.16%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة بلغت 44.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة بلغت 22.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة بلغت 67.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع، بنسبة بلغت 0.37% إلى مستوى 11524 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX30 مؤشر EGX70EWI مؤشر EGX100EWI

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