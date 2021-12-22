شعبة العمالة: إعمار ليبيا يوفر مليوني فرصة عمل خلال 3 سنوات

كتبت-شيرين صلاح:

قال حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن إعادة إعمار ليبيا ستوفر فرص عمل لأكثر من مليوني عامل مصري خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، ووزير العمل والتأهيل الليبي، علي العابد الرضا، عقدوا اجتماعًا بالقاهرة للتنسيق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها، الأحد الماضي.

وأضاف إمام، أن أول دفعة من العمال ستسافر منتصف يناير المقبل، مشيرا إلى أنه لم يحدد عدد الدفعة الأولى من العمال حتى الآن.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن عمليات السفر إلى ليبيا تجري الآن وفق آليات جديدة غير السابق، مشيرا إلى أنه سيتم إجراءات امتحانات للعامل على حسب المهنة المسافر للعمل بها هناك.

ووقعت اللجنة الفنية (المصرية -الليبية) في طرابلس بروتوكول تعاون لعمل رابط إلكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل القوى العاملة، وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي القوى العاملة بمصر وليبيا، استعداداً لعودة العمالة المصرية إلى طرابلس للمشاركة في الإعمار.

وقال إمام في تصريحات لمصراوي في وقت سابق، إن مصر تستهدف سفر كل العمالة المصرية إلى ليبيا، على أن تكون الأولوية في البداية مجال المقاولات والمعمار والمهندسين، والبناء، والسباكة، والمحارة، والنقاشة، والكهرباء، والبلاط والسيراميك، وأعمال الحدادة، وغيرها من المهن الأخرى.