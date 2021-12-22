قطاع الأعمال: إغلاق الطرح الخاص لـ "غزل المحلة لكرة القدم" نهاية الأسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

أوشكت شركة "برايم كابيتال" على الانتهاء من تنفيذ الاكتتاب الخاص لشركة غزل المحلة لكرة القدم بقيمة 37 مليون جنيه على الأقل، والذي من المقرر الانتهاء منه نهاية الأسبوع الجاري، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إنه يجري حاليا الانتهاء من إعداد نشرة الاكتتاب العام تمهيدًا لطرح حصة من الشركة في البورصة المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتعتزم شركة غزل المحلة لكرة القدم طرح حصة تتجاوز أكثر من 60% من رأسمالها المقرر أن يكون 200 مليون جنيه في البورصة، من خلال جمع ما يقرب من 135 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يصل رأسمال شركة غزل المحلة لكرة القدم إلى 200 مليون جنيه منها 65 مليونا تمثل قيمة الحصة العينية لمساهمة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وهي حقوق انتفاع بالاستاد و3 ملاعب والاسم التجارى لمدة 20 عامًا، بينما باقى القيمة البالغة 135 مليون جنيه تمثل حصيلة الطرح فى البورصة، منها 37 مليونا عبر اكتتاب خاص، بالإضافة إلى 98 مليون جنيه من خلال اكتتاب عام.

وكان محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم المسؤولة عن الطرح، قال لمصراوي سابقا، إن الشركة تبحث الإجراءات مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، لأنها تجربة تطرح لأول مرة كاكتتاب أولي.

وأشار إلى أن الطرح هو "زيادة رأس مال أولية، الناس تضع طلباتها، ثم نجمع الطلبات ونضع الأموال في البنك، لابد من توضيح الفكرة في نشرة الاكتتاب وهو ما ندرسه مع الهيئة".

وفيما يتعلق بتسعير السهم، قال ماهر، إنه لن يتم تسعير سهم غزل المحلة، وسيطرح بالقيمة الاسمية والتي تبلغ جنيها للسهم، إضافة إلى 20 قرشاً مصاريف اكتتاب، متوقعا إنهاء الطرح قبل نهاية الشهر الجاري.

وستكون شركة غزل المحلة لكرة القدم قد مهدت الطريق لشركات كرة القدم لإدراج أسهمها في البورصة المصرية، كأول فريق كرة قدم في الشرق الأوسط يدرج أسهمه في البورصة بعدما أصبحت أول شركة مساهمة مصرية لنشاط كرة القدم تم تأسيسها في يناير 2021 تماشياً مع قانون الرياضة الجديد.

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