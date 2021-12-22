مجالس إدارات غرف اتحاد الصناعات تعقد الاثنين المقبل لاختيار رئيس الغرفة

كتبت- شيرين صلاح:

حددت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، موعد اجتماع مجالس إدارات الغرف الصناعية المنتخبة الجديدة يوم الاثنين المقبل، وذلك لانتخاب رئيس مجلس إدارة الغرفة والوكيلين وعضوين آخرين لهيئة المكتب بالاقتراع السري وفقا للإجراءات المقررة قانونا.

ونشرت الجريدة الرسمية قرارًا للوزيرة بشأن تعيين بعض أعضاء مجالس الغرف باتحاد الصناعات، والذي تضمن موعد انعقاد مجالس إدارة الغرف المنتخبة.

وتعد هذه الانتخابات هي الأولى بالنظام الانتخابي الجديد وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد ولائحته التنفيذية التي صدرت بداية العام الحالي، وينقسم مجلس إدارة كل غرفة إلى ثلاث فئات الأولى الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وينص قانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، على أن يتكون مجلس إدارة كل غرفة صناعية من 15 عضواً، تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السرى، بحيث تحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.