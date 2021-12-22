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مصر الجديدة للإسكان تبيع قطعة أرض مقابل 108 ملايين جنيه

11:16 ص الأربعاء 22 ديسمبر 2021
مصر الجديدة للإسكان تبيع قطعة أرض مقابل 108 ملايين جنيه

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها باعت قطعة أرض لشركة زهراء المعادي، مقابل 108 ملايين جنيه.

وأوضحت الشركة، أنها وقعت عقد بيع الأرض مع شركة زهراء المعادي للاستثمار بمساحة 31201.9 متر مربع بالحي التاسع بمدينة هيلوبوليس الجديدة بسعر 3470 جنيها للمتر.

وأشارت إلى أنه سيتم سداد مقدم ثمن الأرض بواقع 10% من السعر الإجمالي والباقي 90% تقسط على 5 سنوات دفعات ربع سنوية، اعتبارا من مارس المقبل وحتى ديسمبر 2026.

وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفيذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبوليس الجديدة، وهليوبارك.

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