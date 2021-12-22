ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، بنسبة طفيفة بلغت 0.05% إلى مستوى 11530 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.33%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع، بنسبة بلغت 0.37% إلى مستوى 11524 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.