ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، بنسبة طفيفة بلغت 0.05% إلى مستوى 11530 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الأربعاء.
وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.33%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع، بنسبة بلغت 0.37% إلى مستوى 11524 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.
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