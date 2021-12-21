سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

عاد سعر الذهب اليوم الثلاثاء للارتفاع في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه في الصباح، بسبب ارتفاع المعدن عالميا.

وكان سعر جرام الذهب هبط جنيهين في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

وينتظر تجار الذهب اقتراب موسم الكريسماس آملين في تنشيط الموسم حركة البيع والشراء في المحلات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 525 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 675 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 788 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 901 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 6304 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

صعد سعر الذهب عالميًا في منتصف جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1796 دولارا للأوقية، في الساعة 1:05 ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع انخفاض الدولار الأمريكي والمخاطر التي تم تشكيلها على النمو الاقتصادي العالمي من الارتفاع في حالات المتحور الجديد التي قللت من جاذبية المعدن كملاذ آمن.



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