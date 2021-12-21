بعد الرخصة الجديدة.. ما خطة الشرقية للدخان لتصنيع "السجائر الإلكترونية"؟

كتبت – شيماء حفظي:

قال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، لمصراوي، إن الشركة لا تزال تدرس إمكانية تصنيع السجائر الإلكترونية بالشراكة مع شركة خارج مصر.

وأعلنت الشركة الشرقية، في بيان للبورصة مارس الماضي، أنها تدرس إنتاج بدائل التدخين من سجائر إلكترونية من ناحية قابلية مستهلكيها لاستخدام هذه البدائل، وأنها تتشاور مع مصنعي السجائر الإلكترونية استعدادا لطرحها بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة.

وأعادت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الشهر الجاري، طرح كراسة الشروط لرخصة تصنيع السجائر في مصر، وهي رخصة ثلاثية لتصنيع السجائر التقليدية والتبغ المسخن والسجائر الإلكترونية.

وأضاف أمان، في تصريحات لمصراوي، أن الرخصة الجديدة لإنتاج السجائر في مصر، أتاحت للشركة أن تكون شريكا بحصة تصل إلى 24% في الشركة الجديدة.

وأتاحت الكراسة التي نشرها مصراوي، في وقت سابق، للشركة الشرقية للدخان الحصول على حق تصنيع السجائر الإلكترونية متضمنة السائل الإلكتروني، ومنتجات التبغ المسخن، ومعدات تسخين التبغ، بمقابل يتم دراسته وفقا للشروط والضوابط التي تسمح بها القوانين المحلية.

"إذا شاركنا في الشركة الجديدة سيكون لدينا حق تصنيع السجائر الإلكترونية فيها، وسيكون أيضا لدينا حق تصنيع السجائر الإلكترونية في الشركة الشرقية" بحسب أمان.

وأشار أمان، إلى أنه بعد تخصيص الرخصة الجديدة، ستبحث الشركة الشرقية إطارات الشراكة مع الشريك الجديد.

وأضاف "في كل الأحوال، حتى بعد الحصول على رخصة لتصنيع السجائر الإلكترونية في مصر، فإن الشركة ستصنع في الخارج أولا لحين استكشاف السوق المحلي وبعد معرفة حجم السوق سنقرر تفاصيل التصنيع".

وتدرس الشركة، طرح منتجات جديدة خلال العام المالي المقبل، لكن أمان قال إنه لن يكون هناك طرح لأي منتجات جديدة حتى نهاية العام المالي الحالي.

وكانت الشرقية للدخان طرحت منتجًا خلال الاحتفال بمئوية الشركة، وحقق أداء جيدا في السوق، وتدرس الشركة حاليا إمكانية الاستفادة من استجابة المستهلكين لهذا النوع، بحسب هاني أمان.

والشركة الشرقية للدخان، هي الشركة الوحيدة المرخص لها إنتاج السجائر في مصر، وتمتلك الشركة 10 مصانع، وتنتج السجائر والسجائر والمعسل، ولها اتفاقيات تصنيع شركات أجنبية عاملة في مصر.

وتنتج الشركة أصنافا من السجائر المحلية بالعلامة التجارية الشهيرة "كليوباترا" وهي علامة تجارية مملوكة للشركة فقط، ومنها سجائر كليوباترا سوبر، وكليوباترا بوكس، وكليوباترا كوين سوفت، كليوباترا كينج سايز.

وأنتجت الشركة خلال العام المالي الماضي، نحو 70 مليار سيجارة من السجائر المحلية بمعدل نمو 16% مقارنة بالعام المالي 2019-2020، مشيرة إلى أن هذه الأرقام لم يتم تحقيقها من قبل في تاريخ الشركة.